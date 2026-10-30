La Unachi: crisis que no termina

La situación financiera de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) no es poca cosa. Desde que Absel Navarro asumió la rectoría de esa entidad se han esperado cambios acelerados que permitan recuperar la credibilidad y la confianza en una universidad que ha formado y graduado a cientos de profesionales. La culminación del año 2026 se ha convertido en un verdadero suplicio para los administrativos y profesores. ¿Será el año 2027 igual? Navarro debe acelerar los ajustes y hacer los ahorros internos donde corresponda.