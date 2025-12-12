Las dictaduras no duran para siempre

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, están en un callejón sin salida. La realidad presiona al régimen venezolano porque el talante del pueblo venezolano es retornar a la institucionalidad democrática y la vida en paz. Para los que apoyan a la dictadura es un asunto ideológico y político, para el resto (la mayoría) es un reclamo de cambios legítimos donde impere y se respeten los derechos políticos, sociales y económicos de todos. Casi siempre, los dictadores tienen un trágico final, porque la arrogancia ciega a los tiranos.