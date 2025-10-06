Punto de vista

Las prioridades que parece no importan

James Aparicio
06 de octubre de 2025

El país está urgido de acuerdos. Para salir del “impasse” que nos trae la actual situación económica, son urgentes propuestas, planes y acuerdos entre amplios sectores, para tomar las decisiones que hacen falta. Inclusive las más polémicas.

La Asamblea Nacional tiene una responsabilidad principal en este propósito, con la presentación, discusión y aprobación de leyes que permitan crear las condiciones para atraer inversión, generar empleos y reducir las brechas sociales que crecieron en los últimos diez años. ¿Será que lo entienden?

