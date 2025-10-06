Las prioridades que parece no importan

El país está urgido de acuerdos. Para salir del “impasse” que nos trae la actual situación económica, son urgentes propuestas, planes y acuerdos entre amplios sectores, para tomar las decisiones que hacen falta. Inclusive las más polémicas.

La Asamblea Nacional tiene una responsabilidad principal en este propósito, con la presentación, discusión y aprobación de leyes que permitan crear las condiciones para atraer inversión, generar empleos y reducir las brechas sociales que crecieron en los últimos diez años. ¿Será que lo entienden?