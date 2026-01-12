Las protestas que sacuden a los ayatolás en Irán

Desde el pasado 28 de diciembre, el régimen de los ayatolás en Irán vive su peor crisis desde que llegaron al poder en 1979, con la caída de la monarquía del Sha de Persia, Mohammed Reza Pahlevi. Ya en el año 2022, hubo expresiones de descontento en las calles que fueron controladas por el régimen. Hoy, la movilización popular se extiende a las 31 provincias del país islámico, por la falta de libertades, la represión, una inflación que supera el 70% y la escasez de combustible. Las autoridades religiosas, que controlan el poder, responden con la represión. El pueblo iraní ya no les tiene miedo.