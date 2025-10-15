Los ahorros de Navidad, una tradición

Todos los años, la Caja de Ahorros, el Banco Nacional de Panamá, varias cooperativas, entre ellas Coopeduc, entregan entre noviembre y diciembre los populares ahorros de Navidad.

Se trata de cuenta de ahorro que se abren en diciembre, enero y febrero y a las cuales se les depositan cuotas fijas semanales que generan un interés fijo que se paga al final del año.

La Caja de Ahorros ha sido el líder de este producto bancario que a miles de panameños les sirve para pagar deudas, arreglar la casa o el apartamento o hacer compras.