El incremento de los crímenes violentos siempre sacuden a la sociedad, dividen las opiniones, fracturan a la sociedad y ponen a las autoridades contra la paredes.

Los asesinatos cometidos por sicarios, para asaltar a inocentes o por enfrentamientos producidos por la insensatez nos tienen en jaque permanente.

El Ministerio Público y la Policía Nacional siempre estarán en el ojo de la tormenta y los reclamos irán relacionados con el tiempo de investigación y sus resultados.

La violencia que vivimos está relacionada con amplios factores: no se respeta la vida humana, los niveles de desempleo, la ausencia de hogares fuertes y una educación que perdió el rumbo.