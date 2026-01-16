Los hipócritas silencios internacionales

El doble rasero de la comunidad internacional con lo que ocurre hoy en Irán y lo sucedido alrededor de la nación islámica desde 1979 no es una sorpresa, pero sigue siendo inaceptable. El régimen de los ayatolás ha combatido a sangre y fuego las legítimas protestas de los ciudadanos iraníes, que han pedido por largos años el fin de la teocracia política, libertades plenas, respeto a los derechos humanos, el fin de la política de exportación del terrorismo, la paz con sus vecinos y prosperidad económica. La ONU, que hace rato perdió su rumbo, calla o emite tímidos pronunciamientos. Lo que ocurre en el Estado Persa no es para guardar silencio.