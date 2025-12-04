Punto de vista

Los seguros privados de salud para los viejos

Los seguros privados de salud para los viejos
James Aparicio
04 de diciembre de 2025

Antes de cumplir la edad de jubilación los seguros de vida y salud son accesibles. Puedes ser un cliente modelo, pero cuando llegas a la edad legal de retiro laboral, todo cambia.

Las primas se cuatriplican, se reducen los beneficios y los requisitos para ser cubierto por un seguro privado dejan por fuera a muchos aplicantes. No solo se trata de reglas de mercado o proteger la actividad.

También hay que pensar en aquellos que toda la vida pagaron un seguro de salud privado y por la edad se vuelven indispensables y, además, un material de desecho.

Tags:
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR