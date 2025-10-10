Punto de vista

¿Merece Trump el Premio Nobel de la Paz?

James Aparicio
10 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha mostrado, para regocijo de mucho y posiblemente molestia de otros, de qué está hecho su liderazgo y cuál es su visión.

Con determinación ha logrado que su plan de paz para Gaza, que incluye a Hamás y a países de la región, se acepte. Su política internacional es clara: recuperar el liderazgo de Estados Unidos, evitar la mayor cantidad de conflictos armados, fortalecer la democracia en todas sus formas, combatir el narcotráfico, poner un muro global a la migración ilegal y darles a los ciudadanos de su país bienestar. Al callar las armas se construye. Eso hay que aplaudirlo.

