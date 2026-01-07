No hay peor ciego que el que no quiere ver...

La política exterior de Estados Unidos ha sido explicada con detalles por el presidente Donald Trump. La filosofía norteamericana descansa en la doctrina “Monroe”, establecida en 1823 por el presidente James Monroe, cuando dijo “América para los Americanos”.

Hoy, Trump y su gobierno, como líderes de una superpotencia, reclaman la hegemonía política que tuvieron por siglo y medio en América Latina y más allá. Esos principios, Estados Unidos los impone mientras reclama total lealtad política y también ideológica.