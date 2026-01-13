Punto de vista

¿Por qué no se deben tolerar las dictaduras?

¿Por qué no se deben tolerar las dictaduras?
James Aparicio
13 de enero de 2026

Después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente con el fin de la guerra fría y la caída de la cortina de hierro se desmoronaron las ideologías, pero aparecieron nuevas dictaduras y regímenes de fuerza que aprovecharon descontentos populares o el propio sistema electoral para asaltar el poder. El mundo de hoy demanda naciones abiertas, pluralistas y democráticas. No se trata solo de elegir un presidente, renovar el parlamento u otros cargos. Los ciudadanos, en todo el globo terráqueo demandan gobiernos fuertes, pero justos y un ejercicio del poder público que responda a la gente.

Tags:
Corrupción
|
Democracia
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR