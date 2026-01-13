¿Por qué no se deben tolerar las dictaduras?

Después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente con el fin de la guerra fría y la caída de la cortina de hierro se desmoronaron las ideologías, pero aparecieron nuevas dictaduras y regímenes de fuerza que aprovecharon descontentos populares o el propio sistema electoral para asaltar el poder. El mundo de hoy demanda naciones abiertas, pluralistas y democráticas. No se trata solo de elegir un presidente, renovar el parlamento u otros cargos. Los ciudadanos, en todo el globo terráqueo demandan gobiernos fuertes, pero justos y un ejercicio del poder público que responda a la gente.