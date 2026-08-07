¿Por qué una nueva Constitución es lejana a la gente?

A pesar de los esfuerzos de la Secretaría creada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, dirigida por el Dr. Miguel Antonio Bernal, el proyecto de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución Política no moviliza el ánimo ni el interés de la mayoría de los ciudadanos.

El país está tan fraccionado en partidos políticos, movimientos y grupos que el esfuerzo de educar a través de la alfabetización no se convierte en una carta en blanco. El plan es que el otro año se comience a trabajar en el texto.