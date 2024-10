Presupuesto que da para hablar

Los líos con el presupuesto del año 2025, tienen una sola explicación, hubo errores en su formulación porque se violaban leyes vigentes, que los responsables del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tomaron en cuenta o no les dieron importancia. Para el 2025, tendrán que considerar seriamente, ahorros y contención del gasto en áreas menos estratégicas para cumplir con las metas, entendiendo y aceptando que los nuevos números, presentados por tercera vez, no son nada conservadores. Hacer más con menos nunca es fácil, pero es posible. Todos tendrán que entender la situación actual.