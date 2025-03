¿Qué es lo que están graduando ahora?

Estoy sorprendido y sumamente preocupado. De las Facultades de Comunicación y las escuelas de periodismo, pues los “licenciados” no salen bien formados. En particular, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá, donde graduarse de periodista era un prestigio. Hoy, salen con un título y no saben leer, escribir, investigar e inclusive, razonar. ¿Cuántos de los que imparten cursos o materias, en periodismo, fueron profesionales relevantes o pasaron por la exigencia del trabajo reporteril diario o la disciplina de una sala de redacción?