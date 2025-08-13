¿Quién secuestró el sentido común?

Para salir de este impasse que afecta al país, todos los sectores, en particular los que toman decisiones, son reguladores o administran la cosa pública deben entender el momento que vivimos. Con una economía que urge de reformas, el fin de privilegios, la reducción del tamaño del Estado y metas de productividad, la jugosa jubilación especial de $14,000 al mes que se aprobaron los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con un plan adicional para los jueces, confirma que nuestros actuales administradores de justicia están desconectados de la realidad, transmiten un exceso descontrolado y agitan la pólvora.