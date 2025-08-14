Tendencia del ‘Dubái Chocolate’

Cultura

Este fenómeno global está vigente en suelo canalero, gracias a su viralización en plataformas como TikTok e Instagram

Chocolate Dubái | Lo venden en Outdoor Adventure a $20 en Multiplaza, Pacific Center y Town Center.
Hotel The Santa Maria | Crujiente croissant con un toque de sofisticación y sabor único.
Fragolati | Fresas bañadas en chocolate Dubái, con un toque de oro comestible y brownie.
Cooffe Shop The Santa Maria | Macaron franceses rellenos de chocolates Dubái y pistacho.
Maison Kayser | “Cookie Dubái” de Chocolate, rellena de crujiente kataifi y crema de pistacho.
ML | Sarah Hamouda.
Maribel Salomón
14 de agosto de 2025

En los últimos meses, el llamado “chocolate Dubái” ha conquistado las redes sociales y las vitrinas de reposterías alrededor del mundo, y Panamá no es la excepción.

Este dulce, originario de Emiratos Árabes Unidos, combina una barra de chocolate rellena con una cremosa mezcla de pistacho, tahini y kadayif, una masa filo crujiente que le aporta una textura única.

En el istmo, pastelerías y reposteros emprendedores elaboran sus propias versiones, adaptando la receta con ingredientes locales y presentaciones creativas que van desde macaron francés, fresas, croissant, cremas Dubái hasta galletas.

Su atractivo visual y su sabor indulgente lo han convertido en un producto muy solicitado, particularmente en fechas especiales y eventos. El chocolate Dubái sigue ganando terreno en la escena gastronómica panameña, impulsado por la curiosidad.

La tendencia de sabores internacionales y el poder de las redes sociales está marcando el paladar de toda una generación mundial.
Creadora del chocolate Dubái

ml | La creación, ideada por la repostera británico egipcia radicada en Dubái, Sarah Hamouda en 2021, saltó a la fama tras un video viral en TikTok que superó los 100 millones de visualizaciones, desatando un fenómeno global. Hoy en día, cuenta con su empresa “FIX Dessert Chocolatier”.

