Punto de vista

Sorpresa, desenfoque y desconexión

Sorpresa, desenfoque y desconexión
James Aparicio
21 de mayo de 2026

Quisiera entender las afirmaciones de la Defensora del Pueblo Ángela Russo sobre los detenidos en las prisiones.

Sin embargo, no salgo del asombro porque existiendo tantos problemas en el país, heredados, mal enfrentados o no atendidos, la primera gran declaración de Russo es que los criminales no tienen televisores para ver el Mundial de Fútbol próximo.

¿Desconexión con la realidad? ¿Desenfoque de las prioridades?, solamente la Ombudswoman tendrá que responder. ¿Cuándo las víctimas y gente buena serán la prioridad?

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