Un inoportuno aumento de impuestos

El municipio de David escuchó. Suspendió dos acuerdos que aumentaban los impuestos para iniciar una revisión de la pretensión con los contribuyentes. Sin embargo, otras alcaldías, entre ellas la de Colón han decidido elevar los tributos en un momento donde las empresas no se recuperan del golpe del covid-19 y un periodo de inestabilidad para los negocios. Si el alza de los impuestos fuera para mejorar los distritos y no para pagar altos salarios y una burocracia injustificable, la medida tendría aplausos y amplio apoyo. Esa no es la realidad.