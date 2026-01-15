Un plan nacional para tratar la basura

La crisis que afecta al distrito de San Miguelito, con la recolección de la basura, no es nueva. Y aunque es de vieja data, se agravó con la falta de previsión de las autoridades municipales, el apuro, la arrogancia y el mal manejo de los tiempos para licitar y escoger la empresa que reemplazaría a Revisalud. Más allá de la intervención de la Autoridad de Aseo y los reclamos desafiantes de la alcaldesa Irma Hernández, el país necesita una ley robusta que establezca un plan nacional de manejo, disposición y reciclaje de la basura. San Miguelito es la punta de un iceberg.