Acer actualiza su catálogo para juegos con la consola portátil Predator Atlas 7 y un monitor FHD gaming a 1.000 Hz

Acer ha presentado un concepto de dispositivo dual, que aúna equipo de juego portátil y estación de trabajo móvil, que incorpora a su gama ‘gaming’ Predator junto con la nueva consola portátil Predator Atlas 7 y el monitor FHD para gaming a 1.000 Hz.

La compañía tecnológica ha asistido a la feria IFA 2026, donde ha presentado en la rueda de prensa global next@acer las novedades de su gama ‘gaming’ Predator, dedicada a los videojuegos.

Y aunque no se trata de un equipo de juego, la gama Predator también se amplía con el patinete eléctrico Predator ES Thunder Pro, que está equipado con luces diurnas, iluminación ambiental RGB y neumáticos todoterreno de 10 pulgadas. Ofrece resistencia al agua IPX6 y mejora la seguidad y la estabilidad con un Sistema de Control de Tracción (TCS).

Predator ES Thunder Pro está equipado con un motor de corriente continua de alta rendimiento y tracción trasera de 500 W. Alcanza una potencia máxima de salida de 1.600 W y ofrece una inclinabilidad de hasta el 28 por ciento. Según ha detallado Acer, puede recorrer hasta 70 kilómetros con una sola carga.

ATLAS DEPREDADOR 7

Predator Atlas 7 (PA07-I51) es una videoconsola portátil con Windows 11 que está impulsada por el procesador Intel Arc G3 Extreme e incluye gráficos hasta Intel Arc B390. Mantiene el rendimiento con una batería de hasta 80 Wh y un sistema de refrigeración de doble ventilador.

Este sistema cuenta con un ventilador metálico de precisión Predator AeroBlade con 89 palas y un grosor de solo 0,1 mm, que ofrece un aumento de hasta el 10 por ciento en el flujo de aire. También utiliza un ventilador de plástico secundario, mientras que la sintonización Vortex Flow utiliza canales internos angulados para guiar el aire caliente fuera del chasis.

La pantalla táctil FHD de 7 pulgadas y relación de aspecto 16:9 alcanza una tasa de refresco de 120 Hz, 500 nits de brillo máximo, cuenta con soporte para Frecuencia de Actualización Variable (VRR) y para una entrada multitáctil de 10 puntos. Está reforzada con Corning Gorilla Glass Victus con tratamiento superficial DXC para aumentar la resistencia a arañazos y reducir del deslumbramiento.

En audio, el dispositivo ofrece DTS:X Ultra mediante dos altavoces de 2 vatios e integra dos micrófonos alimentados por Acer PurifiedVoice que ayudan a reducir el ruido ambiente mediante IA, para que la comunicación por voz se transmita con claridad.

Acer afirma que ha diseñado Atlas 7 para ofrecer un control más intuitivo. Esto se refleja en las empuñaduras contorneadas, un reposapalmas ampliado, teclas empotradas y textura antideslizante que favorecen una posición más estable de las manos. Incluye joysticks con una opción de magnetorresistencia por túnel (TMR) para mayor precisión y rendimiento antideriva sin zonas muertas, y los gatillos analógicos con efecto Hall.

El dispositivo cuenta con dos puertos Thunderbolt 4 para acoplamiento de alto ancho de banda, salida de pantalla y conexiones accesorias, mientras que el soporte para microSD UHS-II permite una expansión de almacenamiento externo. Intel Killer Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 mantienen el dispositivo conectado con los últimos estándares inalámbricos.

PROYECTO DUALPLAY MINI

Project DualPlay Mini es un dispositivo conceptual, de 8 pulgadas, que funciona tanto como portátil para juegos como estación de productividad móvil, que está impulsado por Intel y emplea un sistema de refrigeración de doble ventilador, con un ventilador metálico Predator AeroBlade y uno de plástico.

Para jugar, Project DualPlay Mini soporta dos configuraciones de control distintas: un teclado físico retroiluminado permite el modo portátil tradicional para juegos de disparos en primera persona, mientras que un modo portátil para juegos permite experiencias similares a las de consola para otros géneros. Para la productividad, el dispositivo funciona como un dispositivo móvil de trabajo capaz de conectarse a una pantalla externa.

MONITOR FHD PARA GAMING A 1.000 HZ

La gama ‘gmaing’ de Acer también se amplía con el monitor Predator XB253Q U1, que es, como ha destacado la compañía, el primero para videojuegos con una frecuencia de refresco de 1.000 Hz en resolución Full HD.

Este monitor llega con un tamaño de 24,5 pulgadas. Cuenta con la tecnología propietaria Visual Response Boost (VRB) Pro de Acer, que reduce el desenfoque de movimiento y el efecto fantasma, haciendo que los objetos que se mueven rápidamente en pantalla parezcan más nítidos y fáciles de seguir.

Cuenta también con la certificación VESA DisplayHDR400 e incluye tecnología de polarizador circular para reducir el deslumbramiento y la fatiga visual durante sesiones de juego largas. También ofrece AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC.