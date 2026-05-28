Acer presenta la consola portátil Predator Atlas 8, con Windows 11 y el procesador Intel Arc G3 Extreme

Acer ha ampliado su gama de productos para ‘gamers’ con Predator Atlas 8, una nueva consola portátil con Windows 11, que esta equipada con el nuevo procesador Intel Arc G3 Extreme y los gráficos Intel Arc B390.

Predator Atlas 8 es un dispositivo de juego que la compañía tecnológica ha presentado en el marco de la feria taiwanesa Computex 2026, donde ha anunciado que llegará al mercado en otoño del presente año.

En su interior, integra el nuevo procesador Intel Arc G3 Extreme que combina con los gráficos Intel Arc B390, con soporte para trazado de rayos, y la tecnología Intel XeSS 3 para que los juegos se reproduzcan de manera fluida y fidelidad visual.

Para equilibrar su rendimiento con la portabilidad, Predator Atlas 8 integra una batería de hasta 80 Wh con la tecnología Intel Endurance Gaming para que las sesiones de juego sean más largas al equilibrar la velocidad de fotogramas y el consumo energético.

El rendimiento también está respaldado por un sistema un sistema de refrigeración de doble ventilador, que estrena el primer ventilador metálico en un dispositivo portátil, como ha destacado Acer.

El ventilador metálico Predator AeroBlade cuenta con 89 aspas de 0,1 mm de grosor, lo que proporciona un aumento de hasta un 10 por ciento en el flujo de aire. Con el segundo ventilador de plástico, la tecnología Vortex Flow utiliza canales internos en ángulo para guiar el aire a través del chasis de forma más eficiente.

Este equipo de juego portátil cuenta con una pantalla táctil WUXGA de 8 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, que alcanza los 500 nits de brillo máximo y es compatible con frecuencia de actualización variable. Está protegida por el cristal Corning Gorilla Glass Victus con DXC y cuenta con audio DTS:X Ultra.

A nivel de conectividad, Predator Atlas 8 incluye dos puertos Thunderbolt 4, ranura para tarjeta microSD UHS-II, así como soporte para Intel Killer WiFi 7 y Bluetooth 5.4. Además, funciona con Windows 11 e incluye el modo de experiencia de pantalla completa de XBOX.

Acer ha diseñado este equipo de juego para sea personalizable y ergonómico. Cuenta con joysticks analógicos de tamaño completo y presenta un diseño de doble modo que permite ajustar la respuesta de los gatillos según el género del videojuego.