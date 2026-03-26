Activistas conectan a los iraníes a internet a través de Starlink

La guerra en Irán ha provocado un apagón casi total de internet en el país, por lo que activistas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, se movilizan para ayudar a los iraníes a estar conectados a través de Starlink.

A pesar de estar prohibido, el sistema satelital de internet del multimillonario Elon Musk ha ganado terreno en Irán gracias a una red internacional de activistas, dijeron a la AFP varias personas involucradas en el asunto.

Los esfuerzos de los activistas digitales empezaron en 2022, cuando hubo protestas masivas por la muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía iraní por supuestamente violar el estricto código de vestimenta para las mujeres.

- Redes de contrabando -

"Al día de hoy, hemos entregado más de 300 dispositivos en el país", afirmó Emilia James, de la organización estadounidense NetFreedom Pioneers, quien se negó a dar más detalles para proteger la operación y a los usuarios.

Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de Holistic Resilience, explicó que su organización compró dispositivos Starlink en Europa o en otros lugares y los llevó a Irán a través de "países vecinos".

En 2025, el gobierno tomó medidas drásticas contra las terminales Starlink, y quienes sean sorprendidos utilizándolas se enfrentan a penas de prisión.

Los cargos pueden endurecerse si se encuentra que el dispositivo fue enviado por una organización de Estados Unidos, señaló Ahmadian.

Su grupo ha entregado "hasta 200" antenas a personas en Irán, y ha facilitado la venta de "más de 5.000 dispositivos Starlink" poniendo en contacto a ciudadanos de a pie con revendedores clandestinos, afirmó.

Estas medidas son menos arriesgadas tanto para los activistas como para los usuarios.

Por estas razones, Holistic Resilience recurre a redes de contrabando y brinda consejos de seguridad e instrucciones de uso de forma remota.

– Costos astronómicos –

Para obtener una antena Starlink en el mercado negro, los iraníes tenían que desembolsar cerca de "800 o 1.000" dólares a finales de 2025, dice Ahmadian, una cifra imposible para muchos.

Luego está el asunto de pagar por su uso.

En teoría, los dispositivos pueden proporcionar internet a una familia entera o a un edificio de apartamentos.

Pero en la práctica, su uso es "limitado" debido a que "los costos aún son inaccesibles para la mayoría de usuarios", según James.

Y aquellos que pueden correr con los gastos tienen que buscar soluciones alternativas para pagar, pues las tarjetas Visa o Mastercard no funcionan en Irán.

Desde la sangrienta represión de los manifestantes en enero, se ha concedido uso gratuito a los nuevos suscriptores.

Sin embargo, el costo de las terminales se ha disparado hasta unos 4.000 dólares, según Ahmadian.

La demanda no es el único factor que eleva los costos.

Muchas de las terminales fueron introducidas en Irán a través de las "fronteras del sur y por las vías navegables", refirió Ahmadian.

El cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra "reduce la oferta" de estos dispositivos.

– "Más de 50.000"–

Aunque el número de terminales en Irán no es públicamente conocido, Ahmadian estima que "hay más de 50.000" dispositivos.

James, de NetFreedom Pioneers, cree que hay "cientos de miles" de dispositivos en el país de 92 millones de habitantes.

Starlink no respondió a solicitudes de comentarios de la AFP.

James dijo que ha escuchado reportes de autoridades iraníes buscando antenas en terrazas y balcones desde el inicio de la guerra.

Y a principios de este mes, un hombre que fue identificado como líder de una red que vendía acceso a internet vía Starlink fue arrestado por las autoridades del país.