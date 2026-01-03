Adam Mosseri (Instagram) cree que las redes sociales deben etiquetar también los contenidos reales y auténticos

Las redes sociales deben evolucionar para asumir la cantidad de contenidos que se están generando con la inteligencia artificial (IA), cada vez mas realistas y con mayor capacidad para imitar lo que hacen los creadores de contenido, lo que, a juicio del responsable de Instagram, Adam Mosseri, pasa por identificar también los contenidos auténticos y destacar las señales de autenticidad de los creadores.

“En un mundo de infinita abundancia y dudas infinitas, los creadores que puedan mantener la confianza y dar señales de autenticidad (siendo reales, transparentes y coherentes) destacarán”, ha asegurado Mosseri, en una reflexión que ha compartido en Threads para celebrar el nuevo año sobre la inteligencia artificial y la autenticidad de los contenidos.

Instagram, y el resto de redes sociales, afrontan un momento decisivo para destacar el contenido auténtico en medio de la proliferación de los contenidos generados con inteligencia artificial, que no solo aumentan la cantidad de fotografías y vídeos se comparten y consumen, sino que difuminan e incluso eliminan la línea que separa lo auténtico de lo artificial.

Ello se debe a que la IA ha mejorado tanto y ofrece resultados tan realistas que es capaz de replicar lo que hace un creador. Por ello, Mosseri afirma que “la autenticidad se está convirtiendo rápidamente en un recurso escaso”, pero cree que “generará una mayor demanda de contenido para creadores, no menos”, que solo ellos puedan crear.

Y ante los acabados perfeccionados que ofrece la IA y la tendencia de las compañías de móviles de poner una cámara profesional en las manos de los usuarios, también anticipa que crecerá la demanda del contenido en bruto,

“En un mundo donde todo se puede perfeccionar, la imperfección se convierte en una señal. La crudeza ya no es sólo una preferencia estética: es una prueba. Es defensivo. Una forma de decir: esto es real porque es imperfecto”, defiende Mosseri.

Contenido generado frente a auténtico

Las plataformas sociales también tienen un panel en el crecimiento de los contenidos. Ya se han dado los primeros pasos para identificar aquellos que han sido generados por IA, para que los usuarios puedan saber a qué se exponen.

Sin embargo, el directivo afirma que la tendencia que introduce la IA va a cambiar la forma en que consumimos esos contenidos, ya que “con el tiempo, pasaremos de asumir que lo que vemos es real por defecto a comenzar con escepticismo cuando vemos multimedia y a prestar mucha más atención a quién comparte algo y por qué podría estarlo compartiendo”.

En este contexto, considera que también hay que identificar el contenido auténtico, algo que cree que será “mucho más práctico” a medida que la IA mejora en su imitación de la realidad. Y este trabajo, señala, podría empezar con los fabricantes de cámaras, que podrán “firmar criptográficamente las imágenes en el momento de la captura, creando una cadena de custodia”.

Mosseri también ha indicado que este contexto obligará a Instagram a evolucionar, con mejores herramientas creativas, tanto tradicionales y como basadas en IA, etiquetados más claros del contenido generado por IA y la toma de huellas dactilares de los contenido multimedia reales y destacar las señales de credibilidad de los creadores.