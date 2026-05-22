AEDAS Homes, reconocida por su innovación en inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario

El ecosistema de agentes de inteligencia artifical de AEDAS Homes ha recibido la Mención en la categoría ‘Mejor iniciativa empresarial en innovación’ en los Premios ASPRIMA-SIMA 2026 por su capacidad para introducir una mayor productividad y un retorno económico para la organización.

El proyecto ‘Max, Lara y Félix: el ecosistema de Agentes IA de AEDAS Homes’ es un ejemplo de cómo la IA generativa, aplicada con propósito, es capaz de impulsar ventas, optimizar costes operativos y elevar la satisfacción del cliente y del empleado, según se indica en una nota de prensa.

Max, basado en la tecnología Gemini de Google, orquesta 14 subagentes especializados que ofrecen asistencia personalizada con respuestas precisas y contextualizadas a los profesionales de AEDAS Homes. Gestionó hasta febrero más de 26.000 consultas de empleados ahorrando 5.024 horas de tareas no cualitativas.

Por su parte, Lara, basada en el ecosistema Agentforce de Salesforce, está especializada en atender de manera inmediata, 24/7 y en varios idiomas, a potenciales clientes interesados en las promociones de AEDAS Homes. Este agente había captado en doce meses más de mil ‘leads’ cualificados y contribuido a 27 reservas por 9,5 millones.

El tercer agente, Félix integra las tecnologías de Agentforce y OpenAI para acompañar al cliente, también 24/7, una vez se entrega la vivienda. Entre marzo 2025 y febrero 2026 ayudó a resolver más de 3.600 consultas de postventa.

Ya en 2024, la compañía se hizo con el premio en la categoría ‘Mejor iniciativa empresarial en innovación’ con la candidatura ‘GPT Arquitecta, powered by Nidus’.