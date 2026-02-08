AirDrop se expandirá al resto del ecosistema de Android tras probar la compatibilidad en Pixel 10

Google está trabajando en expandir la compatibilidad de la función Airdrop de Apple en los dispositivos de Android más allá de los modelos de la serie Pixel 10.

El pasado mes de noviembre, Google anunció la compataibilidad de Quick Share con AirDrop de Apple para que los usuarios de móviles con sistemas operativos diferentes pudieran intercambiar archivos de manera inalámbrica.

No obstante, esta actualización se limitó a los dispositivos de la serie Pixel 10, aunque esto podría cambiar. En una visita a Pixel Labs, el vicepresidente de Ingeniería de Android, Eric Kay, confiró que Google ya está trabajando en extender la compatibilidad a otros dispositivos, según ha avanzado el portal Android Authority.

“Ahora que lo hemos probado, estamos trabajando con nuestros socios para expandirlo al resto del ecosistema, y pronto habrá anuncios emocionantes”, explicó el directivo.

Sin embargo, Google no es la única empresa que trabaja por eliminar esta barrera entre Apple y Android, ya que Nothing y Qualcomm han avanzado que planean habilitar la compatibilidad entre dispositivos.