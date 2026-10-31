Amazon actualiza Alexa para que pueda crear y editar listas de regalos y gestionar incidencias con las compras

Amazon ha actualizado Alexa para Compras para que ayude a los usuarios a crear una lista de regalos para Navidad y a resolver una incidencia con una factura mediante una conversación con lenguaje natural.

Las funciones de Alexa para Compras se han ampliado con la capacidad de gestionar más de cien acciones comunes en Amazon, con la que la compañía busca que este asistente haga que “cada aspecto de las compras sea lo más cómodo posible” , como indica en un comunicado.

De esta forma, y mediante una conversación, los usuarios pueden pedirle a Alexa que cree listas de compra, por ejemplo, para los regalos de Navidad y para el nacimiento de un bebé, con la posibilidad de editarlas en todo momento e incluso de mover productos entre listas.

Alexa para Compras también puede gestionar las suscripciones del usuario en servicios como Prime y Audible; modificar las condiciones de una entrega pendiente, por ejemplo, con instrucciones detalladas o cambiando la dirección; y resolver dudas y problemas con las compras, como discrepancias en una factura o un reembolso.

Estas funciones están disponibles por el momento en Estados Unidos, donde la compañía tecnológica las ha presentado ante el inicio de la campaña de compras navideña.