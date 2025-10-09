AMD y Sony presentan tres nuevas tecnologías de proyecto ‘Amethyst’ que mejorarán la experiencia de juego

AMD y Sony han compartido los avances que han hecho en el proyecto ‘Amethyst’, que incluyen una nueva aproximación para mejorar el rendimiento de las tecnologías de renderizado neuronal y soluciones que potencian el trazado de rayos y reducen el uso del ancho de banda de la memoria.

El arquitecto jefe de PlayStation, Mark Cerny, y el vicepresidente sénior y gerente general de Informática y Tarjetas Gráficas, Jack Huynh, aseguran que ambas empresas han estado “muy ocupadas” trabajando en los avances para videojuegos que se enmarcan en proyecto ‘Amethyst’.

Se trata de un proyecto conjunto presentado en 2024 con el que pretenden crear una arquitectura “más ideal” para el aprendizaje automático y democratizar el uso de esta tecnología entre los desarrolladores de juegos.

Este jueves, Cerny y Huynh han compartido nuevas tecnologías en desarrollo que permitirán obtener “la experiencia más alta posible”. En la base se encuentra el aprendizaje automático, la tecnología que ayuda a conseguir mayor detalle, fidelidad y atmósfera en lo que se ve en la pantalla.

Una de ellas es Neural Arrays, una colección de unidades de proceso configuradas para compartir y procesar datos en coordinación como un solo motor de inteligencia artificial en lugar de que cada unidad trabaje sola. Ello impulsará las tecnologías de renderizado neuronal.

También han anunciado Radiance Cores, un nuevo ‘hardware’ dedicado al trazado de rayos para ofrecer un trazado de rayos y de rutas en tiempo real de alto rendimiento, mientras que Universal Compression se presenta como un sistema que evalúa y comprime todos los datos disponibles dentro de la GPU para reducir drásticamente el uso del ancho de banda de la memoria.

Estas tecnologías solo existen actualmente como simulaciones, pero ambas compañías esperan que aparezcan en las futuras consolas dentro de unos años.