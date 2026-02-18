Android permitirá hacer una copia de seguridad de la carpeta de archivos descargados

Android permitirá crear una copia de seguridad de la carpeta de archivos descargados, que se guardarán en Google Drive al igual que ocurre actualmente con las fotografías y los vídeos.

Las copias de seguridad en Android permiten restaurar los datos y elementos guardados cuando se formatea el dispositivo móvil o se cambia a un teléfono nuevo. Para ello, utiliza Google Drive, para almacenarlas en la nube.

Este proceso deja fuera la carpeta de archivos descargados en el dispositivo, algo a lo que Google acaba de poner remedio. Como informa en la actualización de Servicios de Google Play (v26.06), ha introducido una nueva función de copia de seguridad de archivos locales.

Esta función permite “guardar automáticamente tus documentos descargados en Google Drive, lo que garantiza que estén seguros y accesibles desde cualquiera de tus dispositivos”.

Como explican en Android Authority, si se activa la copia de seguridad de esta carpeta, se sincronizará con Drive, como ocurre actualmente con Google Fotos.