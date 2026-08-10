El nuevo modo automático de Claude Code se activará por defecto para las cuentas Pro, Max y Team, con lo que los usuarios tendrán que recurrir menos a la intervención manual para llevar a cabo tareas de programación.

Con el modo automático de Claude Code, presentado en marzo de este año, la IA avanza sola a la hora de ejecutar tareas, sin pedir confirmaciones sobre acciones menores como leer un archivo o ejecutar un comando básico, aunque sí que consultará al usuario si detecta que alguna acción conlleve cambios irreversibles o sea destructiva (borrado de información o datos).

Esto se debe a que se trata de un sistema que puede decidir por sí mismo qué acciones son seguras y cuáles pueden ser peligrosas, de cara a mejorar la fluidez y evitar que los usuarios tengan que dar su consentimiento para cada acción en proyectos de mayor envergadura.

En este sentido, el laboratorio de Inteligencia Artificial ha anunciado en un comunicado que el ‘modo auto’ se aplicará a Claude Code de forma predeterminada a partir del 14 de agosto para permitir sesiones extensas de trabajo totalmente autónomo por parte de la IA de Anthropic.

Esto significa que los usuarios no tendrán que volver a aprobar solicitudes de permisos para tareas básicas, simplificando su trabajo diario. De esta manera, aquellos que hayan establecido una preferencia predeterminada diferente, posiblemente recibirán una notificación solicitando si desean cambiar al modo automático.

MÁS AUTONOMÍA MEJORA LA SEGURIDAD

Además, según un estudio de Anthropic, dar más autonomía a la IA con este modo automático puede mejorar la seguridad, ya que asegura que el 97 por ciento de las veces los desarrolladores aprueban avisos de Claude Code sin leerlos realmente, sobre todo porque quieren seguir trabajando sin interrupciones.

De hecho, de entre los 1.053 evaluadores pagados que participaron en un experimento en el que se coló un comando peligroso entre rutinas normales, solo lo detectaron el 13,6 por ciento de las veces y el resto lo aprobaron sin más.

En esa misma prueba, Anthropic halló que el modo automático atrapó el 89 por ciento de las acciones peligrosas, muy por encima del 13,6 por ciento de la revisión humana.

En su anuncio, el laboratorio de IA subraya que el clasificador solo usa una cantidad pequeña de tokens adicionales por llamada de la herramienta, y confirma que ya no van a cargar más por el coste adicional del clasificador de Claude Code a los usuarios de Pro, Max y Team.

Por último, Anthropic añade dos capas de seguridad adicionales para proteger a los usuarios mediante el uso de la IA de forma autónoma. Una es el filtrado de inyecciones de ‘prompts’, que detecta y frena los intentos de manipulación, y la otra son las reglas personalizables, que permiten a los desarrolladores definir líneas rojas infranqueables.