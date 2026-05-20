Apple anuncia nuevas funciones de accesibilidad incluida una opción para controlar una silla de ruedas con la mirada

Apple ha presentado nuevas funciones de accesibilidad impulsadas con la tecnología de Apple Intelligence, como el control por voz con lenguaje natural y mejoras en diversas funciones como VoiceOver o Lupa, junto con una nueva herramienta en el Vision Pro que permite al usuario controlar una silla de ruedas con control ocular.

Las actualizaciones las ha llevado a cabo en el marco Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad (conocido como GAAD por sus siglas en inglés) que se celebra este jueves 21 de mayo y estarán disponibles para todos los usuarios a finales de año.

“Con Apple Intelligence, incorporamos nuevas y potentes capacidades a nuestras funciones de accesibilidad, manteniendo al mismo tiempo nuestro compromiso fundamental con la privacidad desde el diseño”, ha declarado al respecto El CEO de Apple, Tim Cook.

En este sentido, entre las novedades anunciadas, Apple ha presentado una función de control de sillas de ruedas para Apple Vision Pro, pensada para personas que utilizan sillas de ruedas motorizadas pero que no pueden conducir con un mando, por lo que controles de conducción alternativos pueden ser una parte esencial para el movimiento independiente de la persona.

Esta función utiliza el sistema de seguimiento ocular de Apple Vision Pro y ofrece a los usuarios un método de entrada receptivo para sistemas de control alternativos compatibles, como ha compartido en un comunicado en su web.

El seguimiento ocular de las Vision Pro no requiere calibraciones frecuentes y funciona en una gran variedad de condiciones de iluminación. Además, se lanzará en Estados Unidos con los sistemas de control alternativos Tolt y LUCI, con soporte de accesorios tanto para conexiones Bluetooth como por cable, aunque Apple seguirá colaborando con desarrolladores para ampliar el soporte a más sistemas de control de sillas de ruedas.

NUEVAS FORMAS DE EXPLORAR CON VOICEOVER Y MAGNIFICADOR

Apple también ha dado a conocer novedades para el Explorador de Imágenes en VoiceOver, que ahora usa Apple Intelligence para dar más detalles sobre las descripciones de las imágenes en todo el sistema, entre las que se incluyen las fotografías (que muchas veces carecen de descripciones de texto alternativas), facturas escaneadas, registros personales y otros contenidos.

Asimismo, con la actualización de Reconocimiento en vivo, los usuarios de VoiceOver pueden pulsar el botón de Acción en el iPhone para hacer rápidamente una pregunta sobre lo que aparece en el visor de la cámara y obtener una respuesta detallada. Esta función es similar a las preguntas de seguimiento con Gemini Live, disponible en Android desde marzo de 2025.

La herramienta de Lupa también se actualiza con Apple Intelligence para traer la exploración asistida y la descripción visual en una interfaz de alto contraste diseñada especialmente para usuarios con baja visión. De hecho, también funciona con el botón de Acción del iPhone para que los usuarios puedan realizar consultas rápidas. Apple también da la posibilidad de que se pueda controlar la ‘app’ con solicitudes con la voz, como “haz zoom” o “enciende la linterna”.

LENGUAJE NATURAL EN EL CONTROL POR VOZ

Otra de las novedades presentadas por Apple es el uso del lenguaje natural con el Control por Voz, lo que transforma la experiencia en una más intuitiva para ayudar a los usuarios con un rango variado de discapacidades físicas a navegar por el iPhone y el iPad completamente con el uso de su voz.

La experiencia de lenguaje natural se amplía a la interfaz visual de apps como Mapas de Apple y Archivos, y el usuario puede decir cosas como “toca la guía sobre los mejores spa de la zona” o “toca sobre la carpeta azul”, en lugar de memorizar etiquetas concretas. Es una función pensada para ayudar a los usuarios cuando los elementos de la interfaz de una aplicación no estén debidamente etiquetados para la accesibilidad.

Sucede lo mismo con Lector de Accesibilidad, que ahora es capaz de comprender material más complejo, como artículos científicos, gestionando texto con múltiples columnas, imágenes e incluso tablas. Igualmente, Apple incluye la opción de resumen bajo demanda para ofrecer al usuario la posibilidad de obtener una visión general del artículo.

A todo ello, se le añade la opción de traducción integrada, para que los usuarios puedan leer el texto en su idioma nativo sin pérdida de formato, fuente e incluso colores.

Finalmente, los subtítulos generados ahora se actualizan para vídeos personales, contenido compartido por amigos, familiares y otros contenidos multimedia, en vez de limitarse solo a los propios de plataformas como YouTube y Facebook. Se generan automáticamente en el iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro, con un punto bien importante: se generan en el propio dispositivo para garantizar la privacidad.