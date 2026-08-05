Apple trabaja en una función de copia y pega entre iPhone y PC con Windows que solo llegará a los usuarios de la UE

Apple está trabajando en una función para eliminar la barrera que impide a los usuarios europeos de dispositivos iPhone copiar contenido del portapapeles de su móvil para pegarlo en su PC con Windows, o viceversa, con una nueva función de interoperabilidad.

Los de Cupertino están trabajando en una opción de sincronización de portapapeles entre ambos sistemas operativos, iOS y Windows, después de que Microsoft solicitara formalmente esta función a través del sistema de solicitudes de interoperabilidad de Apple en la Unión Europea.

Dicho sistema es de obligado cumplimiento y se implementó para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE, que busca regular el poder de control de las empresas digitales más grandes, como es el caso de Apple, para garantizar la competencia justa en este sector. Así, una de las pautas que recoge esta norma es facilitar la colaboración para que los sistemas sean interoperables con herramientas de terceros.

En este marco, el fabricante de iPhones empezó a evaluar la solicitud de Microsoft en marzo de este año, y el 26 de junio propuso un plan de proyecto en el que actualmente ya trabaja para permitir la capacidad de copiar y pegar de forma recíproca entre iOS y Windows.

En la solicitud de Microsoft se puede leer que el acceso al portapapeles universal permitirá a los usuarios “copiar texto u otro tipo de contenido soportado en su iPhone y pegarlo directamente en su PC con Windows, y viceversa”.

También permitirá “flujos de trabajo de productividad habituales sin la necesidad de abrir una aplicación ni realizar acciones manuales y repetitivas para iniciar una transferencia”, lo que significa que la experiencia de usuario se basará en una función continua en vez de una operación manual controlada por la aplicación.

Teniendo esto en cuenta, Apple prevé completar la función en la que trabaja hacia otoño de 2027 y distribuirla primero en una beta para desarrolladores, antes de llegar al público.

De hecho, en el documento de interoperabilidad de la Unión Europea, la tecnológica aclara en su última respuesta que “requerirá que el usuario realice una acción de consentimiento para compartir el portapapeles con cada accesorio que reciba esta funcionalidad”.

No obstante, esta nueva experiencia se limitará, de momento, a los usuarios de la Unión Europea, aunque es posible que los de Cupertino, según menciona el medio especializado en Apple MacRumors, sigan los pasos dados anteriormente cuando llevaron a todos los países funciones como la transferencia de eSIM de iPhone a Android, o el paso de un móvil Android a un iPhone de una forma más sencilla.