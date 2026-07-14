Apple trabaja en versiones renovadas de los Apple Pencil con un nuevo sistema de baterías para facilitar la reparación

Apple está trabajando en versiones renovadas de sus lápices Apple Pencil, concretamente actualizando el modelo que carga mediante USB-C y el Apple Pencil Pro, que incluirán nuevos sistemas de baterías para facilitar las reparaciones y llegarán de la mano de sus nuevos modelos de iPad Pro, según Gurman.

La compañía pretende alinearse con los objetivos de la Unión Europea (UE) en cuanto a reparabilidad, incluyendo reglamentos como el 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos, que exige que, a partir del 18 de febrero de 2027, las baterías integradas en determinados aparatos vendidos en la UE deben ser fácilmente reemplazables por los usuarios finales en cualquier momento de la vida útil del producto.

En este sentido, los de Cupertino están preparando nuevas versiones de sus dos modelos de Apple Pencil disponibles actualmente. Por un lado, están desarrollando un modelo con nombre interno B582, que se trata de una versión actualizada del Apple Pencil con carga USB-C, lanzado inicialmente en 2023.

Siguiendo esta línea, también están desarrollando otro modelo al que se refieren internamente como B632, que se trata de una versión del Apple Pencil Pro con carga inalámbrica, que llegó en 2024 con sensores específicos de presión, giro y respuestas hápticas.

Así lo ha compartido el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín Power On, donde ha matizado que estas nuevas versiones se están diseñando para cumplir con los requisitos de la Unión Europea y, por tanto, se espera que incluyan nuevos sistemas de baterías, de cara a hacer que sean más fáciles de reparar intercambiando este componente, para alargar su vida útil.

Concretamente, Gurman ha matizado que estos nuevos Apple Pencil estarán disponibles con el lanzamiento de los nuevos modelos de iPad Pro, que se darán a conocer durante la próxima primavera, junto a los nuevos MacBook Pro de entrada rediseñados. Así pondrán fin a uno de los problemas que presentan los Apple Pencil actuales, que cuentan con un diseño basado en piezas pegadas, lo que dificulta notablemente su reparación.