Arm produce en colaboración con Meta su primera CPU para centros de datos de inteligencia artificial

Arm ha presentado su primera CPU para centros de datos con cargas de trabajo de inteligencia artificial, que tiene como primer cliente a Meta, empresa que ha colaborado en su producción.

La empresa británica de diseño de semiconductores se ha introducido por primera vez en más de tres décadas de historia en la producción de procesadores, para cubrir las necesidades generadas por la inteligencia artificial.

Con este cambio en su estrategia, Arm extiende su presencia en el ámbito de los centros de datos y lleva su arquitectura de bajo consumo a la infraestructura de inteligencia artificial a gran escala, como explica en un comunicado.

Su primer producto, Arm AGI CPU, es un procesador para centros de datos que impulsan la IA de agentes, a los que ofrece un rendimiento impulsado por 136 núcleos Arm Neoverse V3, con un ancho de banda de memoria de 6 GB/s por núcleo y una latencia inferior a 100 ns.

Un TDP de 300 vatios con un núcleo dedicado por hilo que permite un rendimiento determinista bajo carga sostenida, lo que, según la compañía, elimina la limitación de rendimiento y los hilos inactivos.

Asimismo, su chasis de alta densidad admite implementaciones con refrigeración por aire con hasta 8.160 núcleos por rack y sistemas de refrigeración líquida que ofrecen más de 45.000 núcleos por rack.

Arm también ha apuntado que “la CPU Arm AGI ofrece un rendimiento más del doble por rack en comparación con las CPU x86”.

Arm AGI CPU se ha desarrollado en colaboración con Meta, que utilizará el nuevo procesador orquestar de manera más eficiente sistema de IA a gran escala junto con su propio chip acelerador de IA, Meta Training and Inference Accelerator (MTIA).

Empresas como Cerebras, Cloudflare, F5, OpenAI, Positron, Rebellions, SAP y SK Telecom. También implementarán la CPU Arm AGI para casos de uso clave de CPU con capacidad de gestión de agentes, mientras que ASRock Rack, Lenovo, Quanta Computer y Supermicro ayudarán a asegurar la disponibilidad de la nueva CPU.