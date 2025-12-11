Tecnología

Arquidiócesis denuncia uso fraudulento de imagen de monseñor Ulloa en videos manipulados con IA

Arquidiócesis denuncia uso fraudulento de imagen de monseñor Ulloa en videos manipulados con IA
Redacción Web
11 de diciembre de 2025

La Arquidiócesis de Panamá alertó este jueves sobre la circulación de videos y anuncios manipulados con inteligencia artificial en diversas plataformas digitales, en los que se utiliza de manera indebida la imagen y la voz del Arzobispo Metropolitano, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.

A través de un comunicado, la Oficina de Comunicación y Prensa informó que se ha detectado la difusión de “videos y anuncios manipulados con inteligencia artificial, en los que se utiliza de manera fraudulenta la imagen y la voz de monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo Metropolitano de Panamá, para promover la venta de productos naturales, tratamientos o supuestos remedios de salud”.

La institución eclesiástica rechazó “de forma categórica estas prácticas engañosas” y advirtió que monseñor Ulloa no tiene ningún vínculo con estas publicaciones. En el comunicado se advierte a la ciudadanía que el Arzobispo Metropolitano “no participa, respalda ni promueve ningún tipo de producto comercial, tratamiento médico o suplementos naturales”.

La Arquidiócesis reiteró su llamado a la población a mantenerse alerta frente a este tipo de fraudes digitales que buscan aprovechar la confianza de los fieles y de la ciudadanía en general.

Tags:
Ulloa
|
José Domingo Ulloa
|
Arquidiócesis de Panamá
|
fraudulentos
|
Monseñor Ulloa
|
Arquidiócesis
|
TE PUEDE INTERESAR