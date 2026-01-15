Auge de IA impulsa beneficios trimestrales del gigante taiwanés de los chips TSMC

El gigante taiwanés de los semiconductores TSMC anunció este jueves unos beneficios netos en el cuarto trimestre que superaron las previsiones, gracias al auge de la demanda de tecnología de inteligencia artificial (IA).

TSMC es el mayor fabricante de chips utilizados en todo tipo de dispositivos, desde los teléfonos inteligentes de Apple hasta los equipos de IA de última generación de Nvidia.

La empresa se ha beneficiado enormemente de la revolución de la inteligencia artificial, que ha llevado a los gigantes tecnológicos estadounidenses a invertir miles de millones de dólares en circuitos integrados, servidores y centros de datos.

TSMC dijo que su beneficio neto para los tres meses hasta diciembre aumentó 35% interanual hasta alcanzar los 505.700 millones de dólares taiwaneses (16.000 millones de dólares estadounidenses), lo que superó los 466.690 millones de dólares taiwaneses previstos por los analistas encuestados por la agencia económica Bloomberg.

Los ingresos netos del cuarto trimestre aumentaron 20,5% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 1,05 billones de dólares taiwaneses, según TSMC, lo que sobrepasó también las expectativas.

“Al ampliar nuestra presencia global y seguir invirtiendo en Taiwán, TSMC puede seguir siendo el proveedor de tecnología y capacidad de confianza de la industria lógica global durante los próximos años”, aseguró el presidente de la compañía, CC Wei.

Estos resultados se dan a conocer después de que Taiwán, potencia mundial en fabricación de chips, anunciara que había alcanzado un “consenso general” con Washington sobre un acuerdo comercial que la isla espera que reduzca su arancel actual del 20% y proteja a su industria de semiconductores de los gravámenes.

Taiwán se ha comprometido anteriormente a aumentar la inversión en Estados Unidos, comprar más energía estadounidense y aumentar el gasto en defensa en un intento por evitar los aranceles de Donald Trump.

A pesar de la presión de Estados Unidos y la constante amenaza de invasión por parte de China, que reclama Taiwán como parte de su territorio, la isla prevé seguir fabricando los chips “más avanzados” en su propio territorio, según declaró recientemente a la AFP el viceministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Francois Chih-chung Wu.