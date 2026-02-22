Bixby se convierte en un agente conversacional para Samsung Galaxy con la actualización One UI 8.5

El nuevo Bixby ya es una realidad de la mano de la actualización One UI 8.5, que lo convierte en un agente conversacional para los dispositivos Galaxy de Samsung con el que se puede interactuar con lenguaje natural.

El rediseño de Bixby responde a la intención de la compañía de ofrecer “interacciones más naturales y un control intuitivo del dispositivo, reduciendo la fricción en las tareas cotidianas”, como ha expresado el director de operaciones de Mobile eXperience (MX) Business en Samsung Electronics, Won-Joon Choi.

Los usuarios pueden pedir a Bixby lo que quieren hacer, de la manera en que se expresan habitualmente y sin necesidad de conocer de nombres de configuración ni comandos exactos. El asistente comprende la intención, lo que le permite realizar la acción solicitada, simplificando y facilitando la gestión diaria del dispositivo.

Bixby también ha adquirido la capacidad de buscar en la web en tiempo real. Para los usuarios, esto se traduce en que ahora pueden preguntar por información sobre distintos temas que el asistente mostrará en su interfaz, siempre actualizada.

En conjunto, con esta actualización “Bixby se convierte en un agente de dispositivo más conversacional, brindando a los usuarios de Galaxy un control intuitivo del dispositivo, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para administrar las configuraciones del dispositivo”, como ha expresado la compañía en una nota de prensa.

El nuevo Bixby está disponible con la actualización One UI 8.5 en Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Samsung ha compartido su intención de extenderlo a más países “más adelante”.