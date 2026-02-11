Bluesky agrega borradores para las publicaciones

Bluesky ha implementado la opción de guardar borradores de publicaciones, de manera que los usuarios podrán preparar el contenido de una publicación y almacenarlo para compartirlo o volver a editarlo posteriormente desde su cuenta de la red social.

Los borradores son una opción con la que los usuarios pueden crear una publicación, con texto, imágenes o vídeos, y almacenarla de forma local en su cuenta de la red social antes de compartirla. Así, permite retocar o añadir nuevo contenido más tarde, facilitando una forma de planificar y gestionar las publicaciones sin perder el progreso.

Actualmente, a la hora de crear una publicación en Bluesky, esta debía compartirse en el momento si no se quería perder o repetir más tarde. Sin embargo, con el lanzamiento de la actualización a la versión v1.116, la plataforma de ‘microblogging’ ya permite guardar borradores para compartirlos posteriormente.

Así lo ha compartido la compañía a través de su cuenta oficial en Bluesky, donde ha detallado que se trata de una función ideada para “quienes piensan demasiado y son perfeccionistas”. De esta forma, se unen a la mayoría de redes sociales como X, Threads, Instagram o Facebook, que ya disponen de una función de Borradores.

Para acceder a los borradores, bastará con abrir la opción de crear una nueva publicación y pulsar en el botón de ‘Borradores’ situado en la esquina superior derecha del recuadro. Tras ello, aparecerán los borradores disponibles para continuar editándolos. De la misma forma, tras crear una publicación, bastará con pulsar en el mismo botón de ‘Borradores’ para almacenarlo.