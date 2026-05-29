Bluesky ya permite la publicación de texto largo sin un cargo extra al usuario como en X

Bluesky ha desplegado una nueva versión de su app para móviles y escritorio que integra Standard.site, un proyecto de la comunidad para el contenido de texto largo sin un coste extra para el usuario de la red social.

AT Protocol (el protocolo descentralizado sobre el que funciona la red social Bluesky) ha anunciado la integración y el soporte oficial de Standard.site dentro de la aplicación Bluesky desde su blog.

De esta forma, Bluesky suple una carencia desde su lanzamiento público el 6 de febrero de 2024, al permitir compartir artículos de extensión larga. Justo un mes después, en marzo de 2024, la red social X (antes Twitter) lanzó X Articles, aunque se limita a las sucripciones de premium.

Los usuarios de Bluesky ya pueden explorar nuevo contenido en formato largo, como artículos, entradas de blog y boletines informativos que se publican en la red más amplia de aplicaciones impulsadas por el Protocolo AT, conocida como la ‘Atmósfera’ (que es todo el ecosistema de apps que usan el protocolo de Bluesky).

“Para las personas que usan la app de Bluesky, esto significa que cuando se encuentren con un enlace publicado mediante un registro de Standard.site, obtendrán una vista previa mejorada”, lo que se traduce en que, en vez de ver un enlace corto y corriente, si Bluesky detecta Standard.site, mostrará una tarjeta visual con el título, el nombre del autor y un botón para leerlo.

AT Protocol anima a los editores y desarrolladores para que configuren sus webs y blogs con el formato Standard.site para que cualquier enlace publicado en Bluesky aparezca con esa vista previa. “Esperamos que esto sirva como un incentivo adicional para utilizar en sus propios sitios este emocionante formato creado por la comunidad”, ha señalado el responsable de Relaciones con Desarrolladores de Bluesky, Jim Ray.

El equipo de Bluesky ha colaborado abiertamente con el equipo principal de Standard.site para diseñar la mejora juntos, respetando el trabajo original “para asegurarse de encontrar el equilibrio adecuado entre mejorar las publicaciones de Bluesky y apoyar sus proyectos”. Bluesky ha publicado las notas de integración para desarrolladores y editores desde Github.

No es la única plataforma que delega en Standard.site. A principios de este mes, WordPress anunció su propio complemento, que permite a cualquiera publicar en la ‘Atmósfera’. Esto significa que un blog se convierte en datos para AT Protocol, en vez de ser solo un enlace que se comparte a través de una ‘app’ como Bluesky.

Bluesky de momento no permite escribir artículos largos como sí ocurre en X, pero sí funciona en contraposición a la filosofía actual de la red social de Elon Musk, en la que todo lo que se escribe pertenece a la misma, solo se puede usar la aplicación oficial y todo funciona bajo un único servidor central controlado por una sola empresa.

Con esta integración que llega a Bluesky se ofrece una visión más amplia de lo que significa una web social abierta en la que los datos se distribuyen de forma gratuita, son accesibles desde cualquier aplicación (cliente) y donde los usuarios pueden moverse entre los servidores de datos personales.

Esto funciona en contraposición a la filosofía actual de X, en la que todo lo que se escribe pertenece a la red social de Elon Musk, solo se puede usar la aplicación oficial y todo funciona bajo un único servidor central controlado por una sola empresa.

Tanto para el equipo detrás de Bluesky como para AT Protocol, es un hito importante porque es la muestra real del éxito de un protocolo abierto y sin permisos. “Es una de las muchas cosas maravillosas de trabajar en un protocolo abierto y sin permisos. Cualquiera puede, simplemente, crear cosas”, según afirma Jim Ray en la publicación hecha en el blog de AT Protocol.