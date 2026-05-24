Bungie anuncia el final de Destiny 2, que dejará de ampliarse con nuevo contenido, tras la expansión Momento al Triunfo

Bungie ha anunciado que el próximo 9 de junio lanzará la última actualización de Destiny 2, marcando el final del nuevo contenido para este título de acción y disparos en primera persona, que dejará de actualizarse tras la expansión Monumento al Triunfo.

Destiny 2, el su mundo de ciencia ficción centrado en la salvación de la humanidad, se lanzó en 2017 como juego principal de pago y en el año 2019 pasó a ser un juego ‘free to play’ con la expansión Destiny 2: Shadowkeep. Desde entonces, el multijugador ha funcionado con un formato híbrido que permite jugar de forma gratuita a determinado contenido y continúa siendo de pago para las nuevas campañas y expansiones grandes.

A lo largo de sus múltiples expansiones y temporadas, los Guardianes han repelido la Oscuridad, derrotado a dioses, destrozado espadas, desterrado pesadillas, superado a Savathûn en ajedrez y forjado historias legendarias por todo el sistema solar.

Ahora, tras “casi 12 años” de “sorpresas y triunfos”, Bungie ha anunciado el punto y final para el nuevo contenido de Destiny 2, cuya última actualización de contenido como servicio se lanzará el martes 9 de junio y será Destiny 2: Monumento al Triunfo.

Así lo ha compartido el estudio de videojuegos en una publicación en su web, donde ha matizado que se trata de un final para “un nuevo comienzo”, ya que se centrarán en comenzar el desarrollo de sus “próximos juegos”.

“Si bien nuestro amor por Destiny 2 no ha cambiado, se ha hecho evidente que, tras La Forma Final, ha llegado el momento de que nuestros mundos compartidos, y Destiny, trasciendan Destiny 2”. La Forma Final se lanzó en 2024 como la expansión que finalizó 10 años de historia de Destiny 2.

Con la última actualización Monumento al Triunfo, la compañía ha señalado que celebrarán los momentos más destacados reuniendo experiencias de todo Destiny 2. Así, será “una carta de amor a los jugadores” y contará con una versión del Director y Del Portal.

Además, han matizado que aunque el desarrollo activo esté llegando a su fin, Destiny 2 se mantendrá disponible para que los usuarios puedan continuar jugándolo “al igual que el Destiny original”. “Muchos de los cambios en esta última actualización tienen como objetivo que Destiny 2 sea un lugar acogedor al que los jugadores quieran regresar”, ha apostillado la desarrolladora.

“Estamos orgullosos de Destiny 2, de los lugares a los que nos llevó y del legado que ha creado. Gracias a todos ustedes, nuestro universo es inmenso, construido sobre años de historias, aventuras y victorias compartidas. Desde el Cosmódromo hasta el Corazón Pálido y la Frontera Sin Ley, hemos forjado recuerdos y amistades para toda la vida con todos ustedes”, ha concluido Bungie.

Cabe destacar que la desarrolladora ha experimentado una temporada convulsa durante los últimos años, tras dejar atrás Activision en 2019 para pasa a formar parte de Sony más tarde, en 2022. Además, también se ha enfrentado la situación compleja que atraviesa el sector de los videojuegos, con el despido del 17 por ciento de su plantilla en 2024 para afrontar los costes de desarrollo y seguir adelante con sus proyectos.