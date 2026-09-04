Cómo una historia de amor de Dostoievski conquistó TikTok

Aunque no suele leer clásicos, el brasileño Marcelo Nogueira se dejó seducir por una portada pop de “Noches blancas”, una novela de amor y soledad de Fiódor Dostoievski, convertida en fenómeno global por la pasión que despierta entre la Generación Z en TikTok.

La breve historia de un “soñador” que al pasear por las calles de San Petersburgo de mediados del siglo XIX conoce a una joven de la que se enamora perdidamente se ha situado entre las más vendidas de Brasil.

La brasileña Editora 34 da cuenta a la AFP de un aumento de 463% anual de sus ventas en 2025 y la tendencia es de un nuevo récord este año.

En otros países, como Reino Unido y España, “Noches blancas” también se ubicó como best-seller.

Los tiktokers se identifican con esta obra rusa porque tiene “esa figura del soñador solitario, que es como se sienten muchos jóvenes hoy”, explica a la AFP Nogueira, un influenciador de libros de 27 años.

En “Noches blancas”, una de sus primeras novelas, Dostoievski describe cuatro noches y una mañana: un tiempo breve en que el protagonista deja de vivir por primera vez en su cabeza para tener una experiencia real.

Será el preámbulo de una historia de amor, tan apasionada como efímera.

“¡Dios mío! ¡Todo un minuto de felicidad! ¿Acaso es poco aunque fuera para toda una vida?”, se pregunta este soñador anónimo, pura figura romántica, en la última frase de la obra y una de las más replicadas en redes.

- “Te arroja al suelo” -

Decenas de miles de comentarios en BookTok, la popular comunidad sobre libros en TikTok, dan cuenta de cómo Dostoievski consigue, casi 180 años después, llegar al corazón de los lectores con un relato de menos de un centenar de páginas.

La novela “te arroja al suelo: es la vida real escrita de forma poética”, comenta la usuaria @thayslaaaa.

“Es mi favorita (aunque me preocupa un poco lo mucho que me identifico con el protagonista)”, afirma @autoratina.

Paloma Lima, una influenciadora de 29 años adepta a la literatura rusa, dice a la AFP que el público joven de TikTok llegó a su canal de YouTube tras haber leído “Noches blancas”.

“Tiene sentido” porque es un libro “corto e intenso” y entra dentro de los “tropes” más populares en TikTok, esto es, patrones narrativos que los lectores buscan con avidez, como el “friends to lovers” (de amigos a amantes), dice.

En Rusia, el fenómeno causa sorpresa y orgullo.

“Me dejó asombrada”, porque entre los jóvenes rusos “Noches blancas” no provoca ese “entusiasmo”, dice a la AFP Ekaterina Kvitko, una escritora de 28 años, que animó en la Feria del Libro de Moscú un taller sobre el éxito de la obra en TikTok, una red con acceso limitado en Rusia.

Quizás sea porque es una “historia sobre un protagonista que está solo, que busca algún tipo de amor, alguna muleta en la que apoyarse. Puede que los adolescentes en Occidente vivan ahora en ese estado”, agrega.

- “Piezas publicitarias” -

El éxito de “Noches blancas” ha abierto la puerta además a grandes clásicos de Dostoievski, más voluminosos y complejos, como “Crimen y castigo”.

Es un fenómeno “inesperado”, dice Danilo Hora, de Editora 34, que cita un aumento de 53% de sus ventas de esta obra en Brasil en los primeros siete meses del año.

En una época en que los videos cortos y las publicaciones digitales consumen buena parte del tiempo, las redes dan nuevas alas a la lectura.

“Ser un lector es una idea muy bonita, puede hasta venderse. Hay una estética asociada que se propaga” en TikTok, dice Nogueira.

En ese contexto, el libro físico se impone al digital.

“Llama más la atención presentar una portada maravillosa que un Kindle”, como la que él mismo usó en su video sobre “Noches blancas”, con un colorido diseño estilo pop art de una pareja besándose.

La edición está agotada en varias librerías de Rio de Janeiro, constató la AFP.

Cecília Rosas, investigadora y traductora de literatura rusa, celebra el auge de algunos clásicos, aunque estima que hay que diferenciar la crítica literaria de lo que a menudo domina en las redes sociales, que son, a su entender, “piezas publicitarias”.