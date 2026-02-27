De Guitar Hero a Stage Tour, RedOctane Games presenta su nuevo juego musical

RedOctane Games ha presentado su nuevo juego musical, Stage Tour, que estará disponible a finales de este año como una nueva opción para jugar con amigos, formar una banda e interpretar canciones musicales.

Tras su cierre por parte de Activision en el año 2010 y resurgir el pasado año, el estudio de videojuegos a cargo del conocido Guitar Hero ha anunciado su regreso de la mano de un nuevo título de batallas musicales.

Se trata del nuevo Stage Tour y se basará en un juego de acción rítmica musical con mecánicas familiares con respecto a Guitar Hero, pero novedades que lo convierten en un título evolucionado que ofrecerá diversión “tanto para jugadores nuevos como experimentados”, como ha detallado RedOctane Games en un comunicado.

Para ello, el nuevo título contará con una lista de canciones predeterminada, sin embargo, también añadirá actualizaciones periódicas para aumentar las opciones de juego, como es el caso de eventos especiales más allá de nuevos lanzamientos musicales.

“Momentos reales. Temas reales. Actualizaciones reales. Queremos que el juego evolucione junto con los fans que lo apoyan. Mejorarlo. Expandirlo. Mantenerlo vivo”, ha sentenciado el equipo de RedOctane.

Concretamente, Stage Tour permitirá jugar conformando una banda completa con amigos y utilizando la combinación de instrumentos preferida, aunque también permite jugar en solitario. Asimismo, para los controles, los usuarios podrán optar por pads de control como la guitarra o la batería, además de admitir el teclado y el ratón.

Con todo ello, los jugadores podrán desbloquear compañeros de banda en base a su puntuación, con distintas opciones de apariencias y actitudes en el escenario, que podrán asignar a los papeles de líder de la banda, batería o voz, entre otros.

Este nuevo título estará disponible en descarga digital tanto para PC como para consolas y también se lanzará con un mando de guitarra. Así, el estudio abrirá próximamente las inscripciones para acceder a la prueba alfa cerrada, que se podrá iniciar a finales de la primavera o principios de verano. No obstante, irán compartiendo nuevos detalles del juego, así como su precio en verano, antes de su lanzamiento a finales de año.