Decenas de robots “protestan” contra el uso descontrolado de la IA en Polonia

Ondeando banderas, “entonando” lemas y desfilando en círculo, unos 30 robots tomaron las calles de Varsovia este lunes para reclamar que Polonia regule la Inteligencia Artificial (IA).

La marcha fue organizada por Democratism, una iniciativa que, según su página web, busca lanzar el debate sobre “cómo la IA y la robotización afectan al mercado de trabajo”.

“Los robots presentes aquí deben mostrar que esta tecnología ya es una realidad”, declaró a la AFP Agibot A3, un robot humanoide que funciona con IA.

Por los altavoces de los robots se escuchaban eslóganes como “Defiendan los puestos de trabajo”, “Llegó la hora de las reglas” y “No esperen, regulen”.

“Especialmente, queremos destacar el problema de la sustitución potencial de gente tanto por robots humanoides como por la inteligencia artificial en el trabajo cognitivo”, dijo el organizador de la marcha, Grzegorz Kulis.

“Si no reaccionamos ahora, pronto podríamos tener un problema”, agregó, y señaló la necesidad de que haya “normas y regulaciones que servirían como un escudo protector para los trabajadores”.

Kulis afirmó que habían utilizado robots para mostrar sus capacidades y, de paso, destacar cuán urgente es la situación.

“Estos robots ya pueden moverse por ahí libremente, ya están ‘protestando’”, comentó.

El acto tuvo lugar frente al Ministerio de Asuntos Digitales y su titular, Krzysztof Gawkowski, se acercó y habló con Kulis.

“Los modelos [de IA] sin control, implementados en humanoides que también seguirán evolucionando a medida que avanza la robotización, representan un problema grave”, dijo el ministro.

Kulis, que dirige el departamento de informática de una empresa de robótica, y es también director ejecutivo de una agencia de empleo, participó durante dos mandatos en el Consejo del Mercado Laboral, dentro del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social.

“Tenemos la responsabilidad de empezar a informar a la sociedad sobre los rápidos y dinámicos cambios tecnológicos que, en lo personal, nos asustan”, declaró a la AFP.

En julio se aprobó una ley en Polonia destinada a hacer cumplir la legislación europea vigente en materia de IA, a través de de una autoridad nacional específica.