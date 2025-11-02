Demandan a Meta por descargar contenido para adultos para entrenar su IA, pero alega “un uso personal”

La descarga de contenido para adultos en la red corporativa de Meta ha llevado a la empresa tecnológica a los tribunales, aunque alega que no tiene nada que ver con el entrenamiento de su inteligencia artificial, sino que se trataría de un “uso personal privado”.

El productor Strike 3 Holdings, dedicado al contenido pornográfico, y Counterlife Media han demandado a Meta ante un tribunal federal de California por infracción de derechos de autor tras detectar la descarga de películas para adultos en la firma de Menlo Park.

Las dos compañías rastrearon direcciones IP que pudieran pertenecer a Meta después de conocer que el gigante tecnológico había utilizado fuentes no oficiales para acceder a contenidos pirateados, como BitTorrent, con el objetivo de usarlos en el entrenamiento de sus modelos Llama.

En su búsqueda identificaron 47 direcciones IP que pertenecian a Meta, y la descarga de cerca de 2.400 peliculas para adultos desde 2018, como informan en TorrentFreak. Ello les llevó poner la demanda y a solicitar el pago de 359 millones de dólares a modo de compensación.

Meta, sin embargo, ha presentado una moción de desestimación, alegando que la dirección IP no basta vincular a la compañia la descarga del contenido protegido, ya que la actividad no está centralizada, y los registros que Strike 3 ha identificado datan de 2018, cuatro años antes de que empezara a entrenar sus modelos de vídeo.

La compañía tecnológica señala, sin embargo, que la cantidad de descargas “es claramente indicativa de un uso personal privado, no de un esfuerzo concertado para recopilar los conjuntos de datos masivos que los demandantes alegan que son necesarios para un entrenamiento de IA efectivo”.