Demandan al estudio del videojuego Grand Theft Auto VI por despidos impugnados

El tribunal laboral de Glasgow comenzará a examinar este jueves el recurso presentado por una veintena de antiguos empleados de Rockstar Games, el estudio responsable del muy esperado Grand Theft Auto VI (GTA VI), despedidos por compartir información confidencial, según la empresa.

Treinta y un empleados de Rockstar fueron despedidos en octubre de 2025 en el Reino Unido, en las sedes de Lincoln, en Inglaterra; Edimburgo y Dundee, en Escocia, cuna histórica de la franquicia Grand Theft Auto (GTA), una de las más emblemáticas y más vendidas de la industria de los videojuegos.

La empresa, conocida por mantener una estricta cultura del secreto, los acusa de haber violado acuerdos de confidencialidad al intercambiar mensajes en la plataforma Discord. Otros tres empleados fueron despedidos en Canadá.

Pero para el sindicato IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain), que reclama la readmisión o una indemnización para 23 de ellos, los trabajadores fueron señalados por su actividad sindical.

El sindicato considera además “ilegal” la manera en que fueron despedidos, sin procedimiento disciplinario ni derecho a recurrir.

“Tienes un poco la sensación de que, por estar afiliado a un sindicato, acabas con una diana en la espalda”, declaró a la AFP Lloyd Knott, de 42 años, miembro del IWGB, que trabajó en los efectos visuales de GTA VI. Denuncia la “cultura del miedo” del sector y destaca el celo de Rockstar en materia de seguridad.

Unas cuarenta personas, portando pancartas en las que denunciaban un “desmantelamiento sindical”, se concentraron frente al tribunal antes de la audiencia. Algunos empleados actuales también estuvieron presentes.

El juicio se prolongará hasta el 16 de octubre.

“Personas en el Reino Unido y Canadá fueron despedidas por falta grave tras compartir información confidencial de la empresa, y no por su pertenencia o supuesta actividad sindical. Rechazamos estas acusaciones”, declaró un portavoz de la empresa, filial del gigante estadounidense Take Two Interactive, en un comunicado enviado a la AFP.

GTA VI, que saldrá a la venta el 19 de noviembre, casi 13 años después de la anterior entrega, aspira a convertirse en el mayor lanzamiento de un producto de entretenimiento de todos los tiempos.

Su desarrollo está rodeado del más absoluto secreto, pero varias filtraciones de origen desconocido, revelaron imágenes inéditas del juego, lo que llevó a Rockstar Games a publicar un extenso adelanto a finales de agosto