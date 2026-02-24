Tecnología

Discord aclara que no trabaja con el proveedor de verificación de edad persona, ante críticas por su falta de privacidad

Plataforma de Discord.
Europa Press
24 de febrero de 2026

Discord ha aclarado que no trabaja con el proveedor de verificación de edad de terceros llamado Persona, alegando que solo realizó una prueba con este servicio en Reino Unido y que “ya ha concluido”, tras recibir críticas de los usuarios sobre la falta de mecanismos privados para gestionar la información personal.

La plataforma anunció a principios de febrero que comenzaría a exigir la verificación de edad a nivel global a partir de marzo, un proceso con el que ajustará las cuentas de los usuarios para restringir el contenido y las comunicaciones a los menores de edad, con un mayor nivel de privacidad enfocado a los adolescentes de entre 13 y 17 años.

Para este proceso de verificación de edad, los usuarios podrán escoger entre compartir un videoselfie o un documento de identidad oficial. Con ello, se desplegará un sistema en segundo plano que determinará si la cuenta pertenece a un adulto. Además, la plataforma aseguró que los videoselfies no saldrán nunca del dispositivo de los usuarios, dado que la verificación se llevaría a cabo mediante el procesamiento en el dispositivo.

Sin embargo, algunos usuarios con acceso previo a esta función de verificación, criticaron recientemente a Discord acusándolo de mentir sobre la gestión de los datos personales, al emplear el servicio de Persona para llevar a cabo la verificación de edad y, por tanto, exportar sus datos a una empresa de terceros. Este proveedor de verificación también es utilizado por otras plataformas como Roblox, donde ya han reportado distintos fallos.

Concretamente, como han compartido a través de X, los usuarios encontraron que en la notificación para comenzar el proceso de verificación de edad, Discord solicitaba permiso para que Persona pudiese recopilar, utilizar y recurrir a sus proveedores de servicios para procesar la información biométrica con el fin de “verific

