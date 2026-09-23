Discord despliega su nueva política de verificación de edad, que no afectará a más del 90% de usuarios

Discord ha anunciado que desplegará a partir de este miércoles su nueva política de verificación de edad con la asignación automática del grupo de edad, que clasificará cada cuenta como de adulto o de adolescente según ciertos factores que tendrá en cuenta su modelo de estimación.

Las nuevas políticas de verificación de edad estaban previstas para implementarse en marzo de este año a nivel global. Sin embargo, la plataforma de comunicación en línea anunció en febrero que pospondría su lanzamiento a la segunda mitad de 2026, de cara a tener más tiempo para preparar alternativas a las opciones de verificación ya anunciadas, y ofrecer transparencia sobre los proveedores de los servicios y sobre el funcionamiento de los sistemas de estimación de edad automáticos.

En parte, esto se debe a las críticas que Discord ha recibido por parte de los usuarios, que incluyen preocupaciones de seguridad a la hora de compartir datos biométricos o una copia del documento de identidad.

Ahora, Discord ha comenzado ha desplegar oficialmente su nuevo sistema de verificación de edad y ha aclarado todos los detalles de las nuevas medidas con un anuncio publicado por su cofundador, Stanislav Vishnevskiy, que recoge un nuevo método para mejorar la seguridad de los adolescentes (entre 13 y 17 años).

Concretamente, este sistema mejorado destaca porque, según ha asegurado, más del 90 por ciento de los usuarios no tendrán que verificar su edad, una nueva medida que se traduce en que dejará sin cambios la experiencia habitual de los usuarios adultos que se conectan a la plataforma de mensajería.