Disney+ estudia ofrecer parte de su catálogo gratis para atraer a más usuarios

Disney+ está barajando un nuevo enfoque para acercar su servicio a más personas, ofreciendo algunos de sus contenidos de forma gratuita para los usuarios, a los que podrán acceder sin necesidad de pagar una suscripción, ante el avance de otras plataformas como YouTube en la TV.

Tras lanzar novedades como los vídeos verticales para facilitar descubrir nuevo contenido relacionado con películas y programas, la plataforma de contenido en ‘streaming’ continúa buscando nuevas opciones para mejorar la experiencia y, concretamente, impulsar que más usuarios accedan a este servicio.

En este sentido, la compañía está explorando la posibilidad de ofrecer parte de su contenido publicado en Disney+ sin suscripción de pago, permitiendo que cualquier persona lo vea mediante un acceso gratuito, como ha planteado durante una reunión el responsable de producto y tecnología de Disney+, Adam Smith.

Así lo ha compartido un miembro del equipo en declaraciones a Business Insider, quien ha matizado que este planteamiento forma parte de una estrategia continua de la plataforma para ofrecer mejoras a los usuarios, aunque se desconoce si esta opción se limitará a regiones concretas o cuándo podría lanzarse oficialmente. Tampoco se ha detallado qué contenido específico se ofrecería de forma gratuita.

Actualmente, los usuarios pueden suscribirse a Disney+ en España por 6,99 euros al mes para la versión estándar con anuncios, 10,99 euros al mes para la versión estándar y 15,99 euros al mes para la versión Prémium. Estas suscripciones ofrecen acceso a todo el catálogo de contenido, además de calidades de reproducción de vídeo, entre otras opciones. Sin embargo, con la nueva opción planteada, se podría acceder a parte del catálogo sin pagar ninguna suscripción a cambio.

Esta iniciativa también pretende hacer frente a otros servicios de ‘streaming’ que ofrecen contenido gratuito, como es el caso de YouTube, que está consolidando su papel como una experiencia clave para la TV en el hogar, pero con contenido libre de pago.

Siguiendo esta línea, estos planes coinciden con el reciente anuncio de Netflix, que ha recuperado la prueba gratuita para los nuevos usuarios, una posibilidad de adentrarse en los contenidos de la plataforma sin compromiso que regresa a España seis años después de su retirada.