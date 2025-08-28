DJI expondrá su catálogo de drones y cámara en IFA 2025, donde presentará el nuevo Mic 3

DJI aprovechará el escaparate de la feria IFA de Berlín (Alemania) para presentar el nuevo Mic 3, al que acompañarán la primera cámara 360 de la compañía, junto al resto de su catálogo centrado en drones civiles y tecnología de cámaras creativas.

Osmo 360 es la primera cámara 360 grados de DJI, que captura imágenes de 360° de una pulgada y vídeo nativo de 360 grados en 8K con píxeles grandes de 2,4 micrómetros.

Este dispositivo es uno de los productos que DJI expondrá en IFA 2025, la feria de electrónica de consumo y electrodomésticos de la capital alemana, que se celebrará del 5 al 9 de septiembre.

En ella también presentará Mic 3, su micrófono inalámbrico más reciente, con capacidad 4TX + 8RX, y funciones inteligentes como código de tiempo y antiinterferencias de doble banda.

El catálogo de DJI también incluye los drones con cámara Mavic 4 Pro, Avata 2, Air 3S, Flip y Neo; y las cámaras de acción Osmo Action 5 Pro y Osmo Pocket 3. En lo que respecta a los estabilizadores y gimbal para cámara, la compañía mostrará los modelos RS 4 Mini, RS 4 Pro, Ronin 4D y la tecnología de radio definida por ‘software’ SDR Transmission.

Las novedades de DJI en la feria también incluirán las estaciones energéticas portátiles Power 2000 y Power 1000 V2, diseñadas para dar apoyo al consumo eléctrico en caso de apagón o durante las acampadas, como ha informado la compañía en una nota de prensa.

Para mejorar la productividad y la eficiencia en distintas industrias, DJI también llevará a IFA soluciones como Matrice 400, Matrice 4 Series, Dock 3, Agras T50, Mavic 3M y Flycart 30, para la logística, las empresas y la agricultura.