Dyson lanza en España sus nuevos robots de limpieza Nurovi Dry, que llegan a los rincones con sus mopas triangulares

Dyson ha anunciado la llegada a España de sus nuevos robots de limpieza Dyson r1 Nurovi Dry y Dyson r2 Nurovi Wash+Dry, diseñados para adaptarse al entorno del hogar y ofrecer una limpieza más completa que llega hasta las esquinas con sus nuevas mopas triangulares y el rediseño de los cepillos laterales.

La compañía ha “replanteado desde cero” el diseño de sus robots de limpieza, “desde cómo se capturan los residuos hasta cómo se limpian las esquinas y los rincones, o cómo la máquina detecta y se adapta a su entorno”, para ofrecer “una gama de robots que limpian de forma inteligente, precisa y eficaz en todas las superficies”, como ha detallado el Ingeniero jefe de Dyson, Jake Dyson, en una nota de prensa.

Este replanteamiento empieza con las mopas Reuleaux, que presentan un diseño triangular a partir de tres arcos circulares que se mueven de manera uniforme y en círculos para llegar a los rincones, un punto débil habitual en las mopas circulares.

Esta mayor cobertura de la limpieza se acompaña del sistema de succión que la compañía ha denominado Twin-capture, que aborda la limpieza del polvo y los residuos más grandes con una división de tareas.

Así, las cerdas del cepillo barren mecánicamente los residuos más grandes directamente hacia el interior del robot, mientras que el motor de aspiración se centra en capturar el polvo fino y las partículas más pequeñas.

Los robots de limpieza también incorporan barredoras laterales extensibles con diseño antienredos, que son el resultado de un replanteamiento tanto de la estructura como de la función del cepillo lateral que busca alcanzar las zonas más difíciles, como las que están próximas a las paredes y los rincones.

Según explica la compañía, el nuevo sistema cuenta con un ángulo preciso y una estructura reticulada que controla activamente la presión y la dirección de los cepillos para guiar el polvo y los residuos hacia el flujo de aire, evitando que se dispersen, al tiempo que reduce los pelos que se enredan alrededor de las cerdas.

Tanto Dyson r1 Nurovi Dry como Dyson r2 Nurovi Wash+Dry cuentas con tecnologías procedentes de las aspiradoras sin cable de la compañía, como la detección acústica del polvo y del tipo de suelo. También se acompañan de una estación de carga y vaciado sin bolsa que está equipada con ocho ciclones Dyson que descargan los residuos secos después de cada limpieza, con capacidad para almacenar hasta 90 días de residuos secos.

Además, la base del robot aspirador y fregona Dyson r2 Nurovi Wash+Dry lava automáticamente las mopas con agua caliente a 75 °C después de cada limpieza antes de secarlas con aire caliente a 45 °C para evitar que aparezcan moho y malos olores.

Los dos robots de limpieza se gestionan desde la ‘app’ MyDyson, desde donde se pueden establecer programas de aspiración y fregado personalizados, definir zonas específicas, supervisar el rendimiento en tiempo real y personalizar los modos de limpieza para adaptarlos al entorno doméstico. E

Dyson r2 Nurovi Wash+Dry está ya disponible con un precio de 849 euros en la web de Dyson, mientra que Dyson r1 Nurovi Dry se pondrá a la venta a finales de noviembre a un precio de 549 euros, también en la web de Dyson.