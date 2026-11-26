El cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, ha desmentido que apoye la idea de ceder la libre voluntad humana a la inteligencia artificial (IA) y ha aclaro su postura diferenciando entre la gobernanza global y la automatización de tareas cotidianas.

Amodei ha compartido en la red social X un artículo con el que pretende dejar clara su postura sobre la gobernaza, alegando que ha escrito “cientos de páginas de ensayos” oponiéndose a la idea de que “la libre voluntad humana” debe cederse a los sistemas de IA.

En este escrito, afirma que ceder el poder político o de gobierno a la IA es una “mala idea”. Sostiene que nunca se debe sacrificar la legitimidad democrática ni la autodeterminación humana en nombre de la eficiencia, defendiendo que la IA debe servir para fortalecer la democracia y ayudar a los ciudadanos a alcanzar consensos, pero manteniendo siempre la toma de decisiones en manos humanas.

En este sentido, cita algunos de los textos que ha escrito para exponer las ideas que afirma defender. Por ejemplo, en ‘Machines of Loving Grace’, asegura que incluye una sección dedicada al uso de la IA para revitalizar la democracia y analiza su uso como apoyo a los ciudadanos en la toma de decisiones.

En ‘The Adolescence of Technology’ dedica “una sección completa” a hablar sobre la lucha contra la tiranía impulsada por la IA, lo que incluye un análisis del peligro de que “los laboratorios de IA usurpen el poder”, algo a lo asegura que se opone “firmemente”.

Sin embargo, Amodei ofrece una matización de conceptos, ya que, como expone, se suele confundir el control político global con la automatización técnica (como diseñar fármacos, escribir software o conducir). Aunque reconoce que esta automatización aporta gran valor económico y salva vidas, advierte sobre sus riesgos y propone límites en cuatro áreas.

Concretamente, asegura que hay que evitar que la IA cree modelos más avanzados por sí sola sin supervisión ni comprensión humana, ralentizar o frenar ciertos despliegues para permitir que los trabajadores se adapten --una idea que ha compartido especialmente desde este verano, tras los primeros hackeos por agentes de IA autónomos--, usar la IA con cautela para supervisar la seguridad, y respetar el deseo de las personas de seguir realizando actividades significativas por sí mismas.

En su artículo también se refiere a otras empresas del sector, de las que dice que, en líneas generales, tienen opiniones similares a la suya sobre si se deben automatizar tareas específicas. Sí critica a otros líderes de empresas de IA que utilizan eslóganes vacíos sobre el “control humano” como estrategia de marketing político, señalando que sus productos son iguales y que, en la práctica, Anthropic ha sido la empresa más proactiva en establecer salvaguardas reales (como prohibir el uso de sus modelos actuales en armas autónomas).